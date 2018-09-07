В Ірпені Київської області в результаті зіткнення Porsche Cayenne та Сhevrolet Еpica загинув випадковий свідок події.

– На перехресті Porsche Cayenne, порушуючи правила дорожнього руху, зіткнувся зі Сhevrolet Еpica під керуванням місцевого жителя. В результаті Porsche Cayenne, за кермом якого знаходився підприємець зі Львову, викинуло на тротуар. В той момент біля паркану знаходився господар садиби. Удар прийшовся на нього, – розповіли у ГУ НП у Київській області.

61-річний чоловік від отриманих ушкоджень загинув на місті.

Читайте: У Києві на паркінгу бізнес-центру загорілося авто

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.



Не в тому місці, не в той час: в ДТП під Києвом загинув випадковий свідок / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на автошляху Одеса-Чорноморськ неподалік кладовища сталася ДТП, внаслідок якої троє осіб загинули та двоє постраждали.

Фото: ГУ НП у Київській області.