В Ірпені Київської області в результаті зіткнення Porsche Cayenne та Сhevrolet Еpica загинув випадковий свідок події.
– На перехресті Porsche Cayenne, порушуючи правила дорожнього руху, зіткнувся зі Сhevrolet Еpica під керуванням місцевого жителя. В результаті Porsche Cayenne, за кермом якого знаходився підприємець зі Львову, викинуло на тротуар. В той момент біля паркану знаходився господар садиби. Удар прийшовся на нього, – розповіли у ГУ НП у Київській області.
61-річний чоловік від отриманих ушкоджень загинув на місті.
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За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
Не в тому місці, не в той час: в ДТП під Києвом загинув випадковий свідок / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що на автошляху Одеса-Чорноморськ неподалік кладовища сталася ДТП, внаслідок якої троє осіб загинули та двоє постраждали.
Фото: ГУ НП у Київській області.
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