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Під Києвом авто з дитиною влетіло в зупинку

У п’ятницю, 7 вересня, в передмісті Києва автомобіль Hyundai виїхав на зупинку громадського транспорту і врізався у торговельний кіоск.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, ДТП сталася на зупинці Електронмаш на Петропавлівській Борщагівці.

За попередньою інформацією, вантажівка притиснула легковий автомобіль до узбіччя, в результаті водій влетів у зупинку.

Читайте: Велика ДТП під Коломиєю: загинули дві дитини, 9 постраждалих (18+)

– На щастя, ніхто не постраждав. У Hyundai перебувала дитина, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом в результаті ДТП загинув випадковий свідок аварії.

Фото: Євген Іваницький, facebook.com/KyivOperativ

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