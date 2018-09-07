Під Києвом авто з дитиною влетіло в зупинку

У п’ятницю, 7 вересня, в передмісті Києва автомобіль Hyundai виїхав на зупинку громадського транспорту і врізався у торговельний кіоск.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, ДТП сталася на зупинці Електронмаш на Петропавлівській Борщагівці.
За попередньою інформацією, вантажівка притиснула легковий автомобіль до узбіччя, в результаті водій влетів у зупинку.
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– На щастя, ніхто не постраждав. У Hyundai перебувала дитина, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під Києвом в результаті ДТП загинув випадковий свідок аварії.
Фото: Євген Іваницький, facebook.com/KyivOperativ
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