Смертельна ДТП під Одесою: тіла загиблих вирізали з авто

На автошляху Одеса-Чорноморськ неподалік кладовища сталася ДТП, внаслідок якої троє осіб загинули та двоє постраждали.

Аварія за участі двох легкових автомобілів BMW сталася в Овідіопольському районі на автошляху Одеса-Чорноморськ 6 вересня близько 23.04, повідомляє ДСНС.

Внаслідок зіткнення загинули водій і два пасажири однієї з машин.

Їхні тіла рятувальникам довелося деблокувати з авто за допомогою гідравлічного інструменту.

Водій і пасажир іншого автомобіля постраждали. Їх госпіталізували в реанімацію.

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Встановлюються обставини ДТП. На місці працювали 9 рятувальників і 2 машини ДСНС.

За даними Думская, у результаті ДТП загинули три особи, четверо отримали травми.

Автомобіль BMW третьої моделі рухався в бік міста зі сторони Чорноморська. Біля кладовища водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та врізався в BMW “сімку”.