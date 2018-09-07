У Миколаєві хлопець вдавав поліцейського та вимагав у водіїв гроші

У Миколаєві затримали 20-річного хлопця, який вдавав із себе патрульного. Він зупиняв автомобілі на трасі та вимагав із водіїв гроші за начебто якісь порушення.

У Миколаєві 20-річний хлопць вдавав із себе патрульного: стояв на трасі та зупиняв автомобілі за начебто якісь порушення.

Аби не складати протокол, аферист пропонував водіям на місці заплатити певну суму грошей.

Зловмисника затримали, разом із ним упіймали ще двох військовослужбовців, які нібито надавали допомогу поліції.

Під час допиту з’ясувалося, що хлопець не служить у поліції. Спорядження він купив в інтернеті, а посвідчення роздрукував сам.

Як викрили псевдополіцейського, розкажуть Надзвичайні новини.