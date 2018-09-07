PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В одеському гаражі знайшли ракети типу "земля-повітря"/

В одеському гаражі знайшли ракети типу “земля-повітря”

В Одесі ввечері 6 вересня в одному з гаражів правоохоронці знайшли схрон із ракетами типу “земля-повітря”.

Ракети в гаражі

Про це повідомив у Facebook начальник обласної поліції Дмитро Головін.

– У ході проведення операції Зброя спільно з СБУ та прокуратурою Одеської області знайшли ось такий невеликий склад! Це вибухові пристрої: реактивні твердопаливні ракети типу “земля -повітря”, протиградні ракетні комплекси типу “Алазань-2м”, “Кристал 1,2,3”, усього виявлено 18 ракет, – зазначив він.

Читайте: Зброя України. Чи можлива легалізація

image image image image image
В одеському гаражі знайшли ракети типу “земля-повітря” / 5 фотографий

До слова, днями у Києві затримали чоловіка, який забарикадувався у квартирі з чотирма дітьми та погрожував застосувати зброю.

Фото: Дмитро Головін

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

стрельба в одессе
Прострелили обидві ноги: в Одесі напали на волонтера Андрія Вагапова
У притулку Одеси підліток ґвалтував молодших дітей
Вибігла на колію: в Одесі жінку на смерть збив трамвай
Пожежа
На СТО в Одесі сталися вибухи – є постраждалі
Росія випробувала нову секретну ракету
Валерій Чалий
Україна подала запит в США про купівлю систем ППО – посол
Немовля
Тягла немовля по піску і кинула на пляжі: в Одесі розшукують горе-матір
В Одесі дівчина влаштувала стрілянину на вулиці: поранений чоловік
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка