В Одесі ввечері 6 вересня в одному з гаражів правоохоронці знайшли схрон із ракетами типу “земля-повітря”.

Про це повідомив у Facebook начальник обласної поліції Дмитро Головін.

– У ході проведення операції Зброя спільно з СБУ та прокуратурою Одеської області знайшли ось такий невеликий склад! Це вибухові пристрої: реактивні твердопаливні ракети типу “земля -повітря”, протиградні ракетні комплекси типу “Алазань-2м”, “Кристал 1,2,3”, усього виявлено 18 ракет, – зазначив він.

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В одеському гаражі знайшли ракети типу “земля-повітря” / 5 фотографий

До слова, днями у Києві затримали чоловіка, який забарикадувався у квартирі з чотирма дітьми та погрожував застосувати зброю.

Фото: Дмитро Головін