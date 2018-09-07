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Велика ДТП під Коломиєю: загинули дві дитини, 9 постраждалих (18+)

Три людини, серед яких дві дитини, загинули у результаті великої ДТП на Івано-Франківщині.

У районі села П’ядики біля Коломиї (Івано-Франківщина) 7 вересня сталася велика дорожня аварія, в результаті якої загинули три людини.

– У результаті зіткнення легкового автомобіля Renault Megan і Mercedes Sprinter отримали травми 9 осіб і загинули дві дитини у віці 5-6 років. За уточненою інформацією від медичних працівників, дорогою до лікарні померла ще одна людина. Дані загиблих і травмованих встановлюються. Постраждалих доставлено в Коломийську ЦРЛ, – повідомила Бліц-Інфо спікер обласного управління ДСНС Світлана Бабушкіна.

Начальник коломийського відділення поліції Остап Білейчук повідомив, що на місці працює слідчо-оперативна група.

– На жаль, є постраждалі і загиблі. Дійсно, загинули дві дитини, – розповів він.

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Інша місцеве видання Галка пише, що в Renault їхали чотири людини, усі загиблі перебували в цьому автомобілі. У напіввантажному мікроавтобусі було вісім чоловік. Двоє з них отримали легкі травми, шестеро – середньої тяжкості.

Нагадаємо, під Одесою сталася ДТП, внаслідок якої троє осіб загинули та двоє постраждали.

Фото: facebook.com/sasha.korobiy

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