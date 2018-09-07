З київського СІЗО втік вбивця – ЗМІ

У Києві з Лук’янівського СІЗО втік засуджений за вбивство чоловік.
З місця позбавлення волі втік чоловік 1999 року народження на ім’я Віталій Пушкін, засуджений за вбивство за ст. 115 ч.1, повідомляють Вартові.Еспресо.
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Відсутність засудженого помітили під час вечірньої перевірки. Столична поліція орієнтована на пошук втікача.
Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві затримали 20-річного хлопця, який вдавав із себе патрульного. Він зупиняв автомобілі на трасі та вимагав із водіїв гроші за начебто якісь порушення.
Фото: wikipedia
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