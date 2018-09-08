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Масштабна ДТП під Києвом: є жертва і потерпілі (18+)

На Новоірпінській трасі під Києвом, в селі Романівка, сталася ДТП за участю кількох автомобілів.

ДТП під Києвом

Внаслідок аварії загинув чоловік, є також потерпілі, повідомляє Київ Оперативний.

На місці працюють правоохоронці, рятувальники та лікарі швидкої.
За неперевіреною інформацією, чоловіки намагалися перебігти дорогу.

Судячи з фото, розбилися 4-5 автомобілів.

Інші подробиці невідомі.

Читайте: Не в тому місці, не в той час: в ДТП під Києвом загинув випадковий свідок

Нагадаємо, під Одесою сталася ДТП, внаслідок якої троє осіб загинули та двоє постраждали.

ФотоКиїв Оперативний

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