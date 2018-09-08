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Не втік: ув’язненого з Лук’янівського СІЗО знайшли у вентиляції

Ув’язненого Віталія Пушкіна, який 6 вересня зник з Київського слідчого ізолятора, знайшли. 

Про це 8 вересня повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, пише Українська правда.

За її повідомленням, арештанта відшукали у вентиляційній системі, де він ховався.

– Режимну установу він не покидав. Інші обставини інциденту з’ясовуються, – зазначила Максимець.

Читайте: У Лук’янівському СІЗО загинув в’язень – ЗМІ

Як повідомлялося,  відсутність Пушкіна, який засуджений за убивство,  помітили ввечері 6 вересня.

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