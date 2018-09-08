У Польщі спалили авто українського активіста

У польському місті Лігниця у ніч проти суботи, 8 вересня, спалили авто діяча лемківської української громади в Польщі Адама Вев’юрки, який є кандидатом на виборах від опозиції.

Машина була припаркова біля української школи №4, де викладає Вев’юрка, повідомляє ПРОстір.

Сам активіст розповів виданню, що поїхав на іншій машині на засідання Об’єднання лемків в Горлицях (Малопольське воєводство), де він і дізнався про підпал свого авто.

Поліція досліджує записи з відеокамер поблизу місця підпалу.

Адам Вевюрка, крім діяльності у Об’єднанні лемків, є політиком місцевого самоврядування. Він обирається до повітової ради у Легниці за списками Громадянської коаліції.

Перший тур виборів до органів місцевого самоврядування Польщі пройде 21 жовтня.

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Нещодавно у Польщі 37-річний чоловік напав на українців у закладі громадського харчування і побив їх через національність.

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