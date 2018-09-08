PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Польщі спалили авто українського активіста/

У Польщі спалили авто українського активіста

У польському місті Лігниця у ніч проти суботи, 8 вересня, спалили авто діяча лемківської української громади в Польщі Адама Вев’юрки, який є кандидатом на виборах від опозиції.

Поліція Польщі

Машина була припаркова біля української школи №4, де викладає Вев’юрка, повідомляє ПРОстір.

Сам активіст розповів виданню, що поїхав на іншій машині на засідання Об’єднання лемків в Горлицях (Малопольське воєводство), де він і дізнався про підпал свого авто.

Поліція досліджує записи з відеокамер поблизу місця підпалу.

Адам Вевюрка, крім діяльності у Об’єднанні лемків, є політиком місцевого самоврядування. Він обирається до повітової ради у Легниці за списками Громадянської коаліції.

Перший тур виборів до органів місцевого самоврядування Польщі пройде 21 жовтня.

Читайте: Українці загрожує довічне у Польщі – за спробу вбивства своєї дитини

Нещодавно у Польщі 37-річний чоловік напав на українців у закладі громадського харчування і побив їх через національність.

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Біля кордонів Латвії помічені російські літаки
Поліція Польщі
У Польщі спалили авто українського активіста
Сирія
РФ завдала 60 авіаударів по Ідлібу, є жертви серед цивільних
ДТП під Києвом
Масштабна ДТП під Києвом: є жертва і потерпілі (18+)
Індус розбив головою 217 горіхів
Світовий рекорд. Чоловік розколов головою 217 горіхів
Як обрати спорт для дитини: чому важливо стояти на своєму і на що звертати увагу
Євросоюз прапор
ЄС засудив плани бойовиків провести “вибори” в “ЛДНР”
Українське кіно: досягнення та топ-5 найкращих фільмів
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка