У Польщі спалили авто українського активіста

У польському місті Лігниця у ніч проти суботи, 8 вересня, спалили авто діяча лемківської української громади в Польщі Адама Вев’юрки, який є кандидатом на виборах від опозиції.
Машина була припаркова біля української школи №4, де викладає Вев’юрка, повідомляє ПРОстір.
Сам активіст розповів виданню, що поїхав на іншій машині на засідання Об’єднання лемків в Горлицях (Малопольське воєводство), де він і дізнався про підпал свого авто.
Поліція досліджує записи з відеокамер поблизу місця підпалу.
Адам Вевюрка, крім діяльності у Об’єднанні лемків, є політиком місцевого самоврядування. Він обирається до повітової ради у Легниці за списками Громадянської коаліції.
Перший тур виборів до органів місцевого самоврядування Польщі пройде 21 жовтня.
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Нещодавно у Польщі 37-річний чоловік напав на українців у закладі громадського харчування і побив їх через національність.
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