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У Туреччині перекинувся автобус: 6 людей загинули, майже 50 постраждали

Поранених доставлено до лікарень.

У ніч проти 8 вересня у Туреччині унаслідок ДТП з автобусом загинули 6 людей і ще 43 постраждали.

Про це повідомляє телеканал NTV.

Пасажирський автобус перекинувся на 20-му км траси Анкара – Аксакай. Поранених доставили до лікарні.

Наразі проводяться рятувальні роботи. На місце події прибули медичні та пожежні бригади. Поліція почала розслідування.

Читайте: Туреччину в розпал сезону завалило снігом

Нагадаємо, на Івано-Франківщині в результаті великої ДТП загинули дві дитини.

Фото: ntv.com.tr

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