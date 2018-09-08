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В Одесі BMW влетіла у зупинку з людьми: щонайменше 3 загиблих

На 6-й станції Фонтану в Одесі автомобіль BMW після зіткнення зі Skoda влетів у зупинку з людьми.

ДТП в Одесі

Двоє людей загинули на місці ДТП, третя – по дорозі в лікарню, ще 5 госпіталізовані, повідомляє Думская.

За словами очевидців, водій BMW, рухаючись на швидкості близько 100 км/год. у бік 7-ї станції на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем Skoda, а потім в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій стояли люди.

Водій BMW і його пасажирки дивом не постраждали.

На місці працюють співробітники поліції.

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В Одесі BMW влетіла у зупинку з людьми: щонайменше 3 загиблих / 4 фотографии

Читайте: Не в тому місці, не в той час: в ДТП під Києвом загинув випадковий свідок

Нагадаємо, сьогодні на Новоірпінській трасі під Києвом сталася ДТП за участю кількох автомобілів. Внаслідок аварії загинув чоловік.

Фото, відео: Думская

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