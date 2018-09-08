На 6-й станції Фонтану в Одесі автомобіль BMW після зіткнення зі Skoda влетів у зупинку з людьми.
Двоє людей загинули на місці ДТП, третя – по дорозі в лікарню, ще 5 госпіталізовані, повідомляє Думская.
За словами очевидців, водій BMW, рухаючись на швидкості близько 100 км/год. у бік 7-ї станції на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем Skoda, а потім в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій стояли люди.
Водій BMW і його пасажирки дивом не постраждали.
На місці працюють співробітники поліції.
В Одесі BMW влетіла у зупинку з людьми: щонайменше 3 загиблих / 4 фотографии
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Нагадаємо, сьогодні на Новоірпінській трасі під Києвом сталася ДТП за участю кількох автомобілів. Внаслідок аварії загинув чоловік.
Фото, відео: Думская
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