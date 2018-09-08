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Вибухівка та гранатомети. У центрі Києва знайшли арсенал зброї

На Подолі у Києві правоохоронці виявили схрон із боєприпасами, облаштований на території агрокомбінату.

У центрі Києва знайшли арсенал зброї

Зі схованки на земельній ділянці агрокомбінату вилучили 4 гранатомети, 3 порохові заряди, 2 кг вибухівки та понад 200 патронів до автомата Калашникова, повідомляє столична поліція.

За оперативною інформацією, вилучені предмети належать бійцю добровольчого батальйону, який у період із 2014-го до 2016 року привіз їх до Києва.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За скоєння даного злочину загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Вибухівка та гранатомети. У центрі Києва знайшли арсенал зброї / 3 фотографии

До слова, місяць тому в будинку 44-річного жителя міста П’ятихатки Дніпропетровської області знайшли 63 тротилові шашки загальною вагою 13,4 кг.

Фото, відео: kyiv.npu.gov.ua

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