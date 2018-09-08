На Подолі у Києві правоохоронці виявили схрон із боєприпасами, облаштований на території агрокомбінату.
Зі схованки на земельній ділянці агрокомбінату вилучили 4 гранатомети, 3 порохові заряди, 2 кг вибухівки та понад 200 патронів до автомата Калашникова, повідомляє столична поліція.
За оперативною інформацією, вилучені предмети належать бійцю добровольчого батальйону, який у період із 2014-го до 2016 року привіз їх до Києва.
Читайте: Вибух у Рівному – у будинок кинули гранату
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
За скоєння даного злочину загрожує до 7 років позбавлення волі.
Вибухівка та гранатомети. У центрі Києва знайшли арсенал зброї / 3 фотографии
До слова, місяць тому в будинку 44-річного жителя міста П’ятихатки Дніпропетровської області знайшли 63 тротилові шашки загальною вагою 13,4 кг.
Фото, відео: kyiv.npu.gov.ua
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+