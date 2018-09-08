Вир серед дороги. У Києві знову прорвало трубу

На розі вулиці Гарматної та проспекту Перемоги у Києві сьогодні вранці сталася аварія на водопровідній магістралі.

У районі проспекту Перемоги, 56 утворилося озеро, що ускладнило рух транспорту, повідомляє Київводоканал.

– Аварійна бригада Київводоканалу ліквідувала витік, заплановані ремонтні роботи. Як з’ясувалося, аварія сталася на водопровідній магістралі Д-500. Через вимушені протиаварійні заходи зараз від водопостачання тимчасово відключений шестиповерховий житловий будинок за адресою проспект Перемоги, 60, – йдеться у повідомленні.

Після ліквідації витоку рівень води спадає.

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Нещодавно на проспекті Перемоги у Києві уже проривало трубу. Потік води бив на висоту у кілька поверхів.

Фото: Київводоканал