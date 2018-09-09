Авіакатастрофа у Південному Судані: десятки загиблих

У центральній частині Південного Суду в озеро впав пасажирський літак. Внаслідок авіакатастрофи загинула 18 людина.
Внаслідок аварії вижили три людини – шестирічний хлопчик і двоє чоловіків, повідомляє Associated Press.
Літак, розрахований на 19 місць, летів зі столиці Південного Судану до міста Джуба. Внаслідок аварії загинула 18 людина.
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Скільки точно людей перебувало на борту, не повідомляється.
Раніше Факти ICTV писали, що літак Boeing 737-800 авіакомпанії UTair, що летів з Москви, при посадці в аеропорту Сочі викотився за злітно-посадкову смугу і загорівся.
Фото: dreamstime.
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