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Авіакатастрофа у Південному Судані: десятки загиблих

У центральній частині Південного Суду в озеро впав пасажирський літак. Внаслідок авіакатастрофи загинула 18 людина.

Внаслідок аварії вижили три людини – шестирічний хлопчик і двоє чоловіків, повідомляє Associated Press.

Літак, розрахований на 19 місць, летів зі столиці Південного Судану до міста Джуба. Внаслідок аварії загинула 18 людина.

Читайте: В аеропорту Нью-Йорка ізолювали літак з Дубая – причина

Скільки точно людей перебувало на борту, не повідомляється.

Раніше Факти ICTV писали, що літак Boeing 737-800 авіакомпанії UTair, що летів з Москви, при посадці в аеропорту Сочі викотився за злітно-посадкову смугу і загорівся.

Фото: dreamstime.

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