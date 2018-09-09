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Авто перекинулося та вилетіло на узбіччя: президент Молдови потрапив у ДТП

Президент Республіки Молдова потрапив у ДТП. Ігора Додона госпіталізували, його стан задовільний.

Внаслідок зіткнення автомобіль перекинувся та вилетів на узбіччя, повідомляє Unimedia.

Ігора Додона госпіталізували, проте у його адміністрації заявляють, що стан очільника Молдови – задовільний.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що внаслідок аварії серйозно постраждала мати Додона. Також у ДТП потрапила машина державної Служби охорони, яка їхала у президентському кортежі.

Із відео, які очевидці викладають у мережі, видно що учасницею ДТП стала також фура. Найімовірніше, автівка із президентського кортежу саме із нею зіткнулася на трасі.

Раніше Факти ICTV писали, що три людини, серед яких дві дитини, загинули у результаті великої ДТП на Івано-Франківщині.

Відео: eNews Moldova

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