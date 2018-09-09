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Смертельна ДТП в Ірпені: три авто перетворилися на купу металу

В Ірпені Київської області зіткнулися три автомобілі через чоловіків, яке перебігали дорогу не в призначеному місці.

Загиблий в калюжі крові під авто, три розбиті машини, другого порушника без свідомості вантажать у швидку, пише dtp.kiev.ua.

Читайте: Авто перекинулося та вилетіло на узбіччя: президент Молдови потрапив у ДТП

На місці рятувальники. Дорога перекрита.

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Смертельна ДТП в Ірпені: три авто перетворилися на купу металу / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у столичній маршрутці чоловік зробив зауваження п’яному пасажирові за, що отримав ножове поранення у живіт.

Фото: dtp.kiev.ua.

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