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У Дніпрі велика пожежа пошкодила десяток вантажівок і 300 еврокубів

У Дніпрі сталася пожежа на території автотранспортного підприємства по вулиці Орловській Чечелівське району.

Вогнем знищено 300 одиниць пластикових ємностей для транспортування рідких і сипучих вантажів, а також пошкоджені десять вантажівок, передає прес-служба ДСНС.

Пожежні, прибувши на місце, встановили, що пожежа виникла біля першого автомобільного боксу, розташованого в одноповерховій будівлі на території підприємства.

Повідомляється, що вогнем знищено 300 одиниць пластикових ємностей для транспортування рідких і сипучих вантажів на площі 250 кв.м., пошкоджено на площі 350 кв. м. будівельні конструкції боксу.

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Крім того, три вантажних автомобіля DAF і причіп, які перебували всередині гаражного боксу, також пошкоджена на площі 100 кв.м. обшивка кузовів семи вантажних автомобілів, які перебували у будівлі гаража.

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