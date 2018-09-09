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У столичному метро іноземець кинувся під потяг

У Києві на станції Контрактова площа іноземець кинувся під поїзд метро. Чоловік залишився живий.

Чоловіка витягли відносно цілим і в свідомості, повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте: Смертельна ДТП на Хмельничинні: легковик протаранив потяг

Свідки розповідають, що іноземець стрибнув сам. На користь цього свідчить розбите лобове.

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У столичному метро іноземець кинувся під потяг / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Сумах трагічно загинула відома телеведуча місцевої телекомпанії Академ TV Юлія Тютченко.

Фото: dtp.kiev.ua.

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