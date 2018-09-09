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Зробив зауваження: у столичній маршрутці чоловіка вдарили ножем

У столичній маршрутці чоловік зробив зауваження п’яному пасажирові за, що отримав ножове поранення у живіт.

– Чоловік у стані сп’яніння почав хуліганити та поводити себе неадекватно. Один з пасажирів зробив йому зауваження, після чого обурений зловмисник гострим предметом вдарив його у живіт, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

На місці події лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу, після чого госпіталізували до лікарні з колото-різаною раною.

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61-річному місцевому мешканцю загрожує покарання за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на станції Контрактова площа іноземець кинувся під поїзд метро. Чоловік залишився живий.

Фото: dreamstime.

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