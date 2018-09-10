У смт Станиця Луганська 55-річний чоловік підірвався на розтяжці. Його тіло виявили в чагарниках.

У смт Станиця Луганська 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, ймовірно розтяжці, повідомляє поліція.

Близько 12 години 58-річна жінка повідомила поліцію, що її чоловік о 7-й годині ранку пішов на прогулянку та досі не повернувся.

На його пошуки було орієнтовано особовий склад Станично-Луганського відділу поліції.

Вже за кілька годин у чагарниках неподалік від залізничної станції Кіндрашівська-Нова виявили тіло чоловіка.

На місце події викликали фахівців вибухотехнічної служби ГУНП.



На Луганщині чоловік підірвався на розтяжці / 2 фотографии

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Після обстеження території тіло чоловіка вдалось евакуювати. Під час огляду на тілі виявили мінно-вибухові травми, від яких ймовірно він і загинув.

Факт внесено до ЄРДР і кваліфіковано як Терористичний акт. Проводяться подальші слідчі дії.