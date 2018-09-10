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На Одещині невідомий облив італійця кислотою

В Одеській області невідомий чоловік хлюпнув в обличчя іноземцю хімічною речовиною. Зловмисника розшукують.

Інцидент стався кілька днів тому на вулиці Військової Слави в Білгород-Дністровському.

– Невідомий, застосовуючи порошкоподібну речовину, спричинив тілесні ушкодження 51-річному громадянину іншої держави.

За попередньою інформацією медиків, потерпілий отримав опік обличчя і рук І ступеню, – йдеться у повідомленні поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває досудове слідство.

У справі призначено низку експертиз. Встановлюється ступінь тяжкості нанесених тілесних ушкоджень потерпілому.

Проводиться низка заходів щодо встановленню особи, яка вчинила правопорушення.

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За словами юриста-кримінолога Ганни Маляр, постраждалим виявився громадянин Італії Джованні Арканжелі, який раніше був одружений з українкою.

Жінка виїхала з Італії до України та не дає йому спілкуватися з дитиною. Італієць платить аліменти та вже два роки “оббиває пороги чиновницьких кабінетів і суду в Україні за право брати участь у вихованні дитини”.

Фото: Anna Maliar/ Facebook

За словами юриста, італійця госпіталізували в Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова (Одеса). Чоловік у тяжкому стані – в нього сильно ушкоджено очі, є опіки першої стадії.

Раніше в Херсоні невідомий чоловік облив кислотою Катерину Гандзюк.

Фото: Anna Maliar/Facebook

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