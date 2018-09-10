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Раптово покотився: сміттєвоз розчавив свого водія

Близько 7.00 у місті Бучач (Тернопільська область) загинув працівник Бучацького ККП Леонід Когут під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє місцеве видання БІП.

Сміттєвоз ЗІЛ раптово покотився і розчавив свого водія, який на той момент перебував не у кабіні.

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– Технічний стан автомобіля легко оцінити, поглянувши на фото. Трагедія могла б бути і більшою, адже неподалік дитячий садок. Втім, крім водія, ніхто більше не постраждав, – йдеться в повідомленні.

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Раптово покотився: сміттєвоз розчавив свого водія / 2 фотографии

Нагадаємо, 20 квітня на вулиці Академіка Амосова у Запоріжжі через поломку сміттєвоза загинув чоловік.

Фото: БІП.

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