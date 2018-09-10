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Смертельна ДТП в Одесі: з’явилося відео з місця аварії

У мережі з’явилися відео, на яких можна побачити різні ракурси смертельної аварії в Одесі.

ДТП

В Youtube опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували смертельну ДТП в Одесі на Фонтанській дорозі.

Відео записані з двох різних ракурсів.

На одному з них видно, як люди чекають на зупинці та перед переходом, та як BMW на великій швидкості вилітає на тротуар.

Читайте: Смертельна ДТП в Ірпені: три авто перетворилися на купу металу

Нагадаємо, на 6-й станції Фонтану в Одесі автомобіль BMW після зіткнення зі Skoda влетів у зупинку з людьми. 3 людини загинули, 4 постраждали.

Відео: Думская Нет

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