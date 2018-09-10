Смертельна ДТП в Одесі: з’явилося відео з місця аварії

У мережі з’явилися відео, на яких можна побачити різні ракурси смертельної аварії в Одесі.
В Youtube опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували смертельну ДТП в Одесі на Фонтанській дорозі.
Відео записані з двох різних ракурсів.
На одному з них видно, як люди чекають на зупинці та перед переходом, та як BMW на великій швидкості вилітає на тротуар.
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Нагадаємо, на 6-й станції Фонтану в Одесі автомобіль BMW після зіткнення зі Skoda влетів у зупинку з людьми. 3 людини загинули, 4 постраждали.
Відео: Думская Нет
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