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Смертельна ДТП в Одесі: загинув лікар, який 20 років рятував важкохворих

У масштабній ДТП в Одесі загинув лікар-масажист Сергій Камінський, який займався реабілітацією важкохворих. Кілька годин вважали, що він живий, бо сплутали з невідомим чоловіком, за життя якого борються хірурги.

дтп в одессе

Про це розповіла в. о. головного лікаря поліклініки №20 Одеси Зінаїда Телятникова, пише Обозреватель.

– Мені серед ночі зателефонували, і сказали, що Сергій Камінський потрапив в аварію, але живий і йому потрібна кров. Ми були впевнені, що той невідомий, що вижив – це він. Але коли я подзвонила дізнатися про його стан в лікарню і назвала його прізвище, мені відповіли, що це не він, наш Сергій загинув одразу, – сказала вона.

Камінський жив неподалік від місця аварії. Колеги поки не знають, звідки він йшов.

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– Він двадцять років пропрацював у нас в поліклініці. Сергій виходжував найважчих хворих. Він ходив на виклики до них додому, був дивовижною людиною, тому що знаходив спільну мову і підхід до самих важких пацієнтів, які лежали після інсультів, аварій. Він багато років доглядав одного пацієнта, колишнього прокурора, у якого після аварії виявилися переламані шийні хребці. Йому нічого не варто було в один день піти на виклики в різні кінці міста, тому що він знав, що потрібен своїм пацієнтам. Це велика втрата, не можемо отямитися, – сказала Телятникова.

У Камінського залишилася сім’я – дружина і дорослий син, а також старий батько. Сам Сергій був віруючою людиною, належав до церкви Свідків Єгови.

Нагадаємо, на 6-й станції Фонтану в Одесі автомобіль BMW після зіткнення зі Skoda влетів у зупинку з людьми. 3 людини загинули, 4 постраждали.

ФотоДумская.

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