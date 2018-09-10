У Києві школяр розбив вчительці голову стільцем через погану оцінку

Учень 8 класу школи №94 по вулиці Ольгинській у Києві розбив вчительці голову стільцем і кілька разів ударив її ножицями в спину.

Про це повідомляє Сегодня.

Директор школи Вікторія Кузьменко розповіла, що інцидент стався під час 6 уроку. Учень не впорався з самостійною роботою і отримав мінус. Після цього він схопив стілець, кинув у вчительку, розбивши їй голову, а потім взяв ножиці і кілька разів ударив її в спину.

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– В школу викликали маму, швидку, поліцію. Вчительку госпіталізували. Крім того, учень після події також був у шоковому стані і його теж забрали до лікарні. З дітьми класу працює психолог, – розповіла директор.

У школі кажуть, що хлопчик – новенький, навчається тут тільки з 1 вересня цього року. Він спокійний і раніше ніяких тривожних ознак не подавав.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.

До слову, у столичній маршрутці чоловік зробив зауваження п’яному пасажирові, за що отримав ножове поранення у живіт.

Фото: dreamstime.