PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Києві школяр розбив вчительці голову стільцем через погану оцінку/

У Києві школяр розбив вчительці голову стільцем через погану оцінку

Учень 8 класу школи №94 по вулиці Ольгинській у Києві розбив вчительці голову стільцем і кілька разів ударив її ножицями в спину.

Про це повідомляє Сегодня.

Директор школи Вікторія Кузьменко розповіла, що інцидент стався під час 6 уроку. Учень не впорався з самостійною роботою і отримав мінус. Після цього він схопив стілець, кинув у вчительку, розбивши їй голову, а потім взяв ножиці і кілька разів ударив її в спину.

Читайте: У Польщі спалили авто українського активіста

– В школу викликали маму, швидку, поліцію. Вчительку госпіталізували. Крім того, учень після події також був у шоковому стані і його теж забрали до лікарні. З дітьми класу працює психолог, – розповіла директор.

У школі кажуть, що хлопчик – новенький, навчається тут тільки з 1 вересня цього року. Він спокійний і раніше ніяких тривожних ознак не подавав.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.

До слову, у столичній маршрутці чоловік зробив зауваження п’яному пасажирові, за що отримав ножове поранення у живіт.

Фото: dreamstime.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чотири райони Києва залишаться без води – СПИСОК ВУЛИЦЬ
Самогубство
У київській квартирі знайшли спецназівця-іноземця з простреленою головою
Максим Нефьодов
У центрі Києві пограбували квартиру замміністра Нефьодова
Вистрілив у голову, забив ножем і молотком. У Києві хлопець жив із трупом
Зробив зауваження: у столичній маршрутці чоловіка вдарили ножем
На честь Сенцова запропонували назвати вулицю в Києві
ДТП під Києвом
Масштабна ДТП під Києвом: є жертва і потерпілі (18+)
У Києві знову прорвало трубу
Вир серед дороги. У Києві знову прорвало трубу
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка