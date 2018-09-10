У київській квартирі знайшли спецназівця-іноземця з простреленою головою

У Києві на орендованій квартирі виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням голови. Попередня причина смерті – самогубство.
Як повідомляє столична поліція, власниця оселі виявила квартиранта без ознак життя.
Правоохоронці встановили особу загиблого – це громадянин іншої держави, 1982 року народження, боєць спецзагону іноземної держави, інструктор Нацгвардії України.
На місці події вилучили стартовий пістолет, перероблений на травматичний, та редакційне посвідчення одного з українських інтернет-ресурсів на ім’я загиблого.
Есперти при огляді виявили вогнепальне поранення у скроню.
За попереднім висновком фахівців, чоловік скоїв самогубство.
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Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.
Знайомі загиблого розповіли, що чоловік останнім часом вів замкнутий спосіб життя, а на сторінці у соцмережі він залишив песимістичний допис.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією – самогубство.
До слова, нещодавно у Миколаєві знайшли повішеним військовослужбовця-контрактника.