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У Миколаївській області чоловік почав стріляти по дітях

У Новій Одесі (Миколаївська область) чоловік відкрив вогонь по дітях з саморобного пристрою.

Пістолет

У Новій Одесі (Миколаївська область) чоловік почав стріляти по дітях з саморобного пристрою, у результаті чого постраждали троє дітей і сам зловмисник, повідомляє прес-служба ГУНП у Миколаївській області.

– Близько 17.00 до Новоодеського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що в смт. Нова Одеса 68-річний місцевий житель вистрілив з саморобного пристрою по дітях, грали. Внаслідок пострілу були травмовані 12-річний хлопчик і дві дівчинки віком 9-ти і 5-ти років. Сам зловмисник також отримав тілесні ушкодження. Постраждалі доставлені до медичного закладу, – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про затримання чоловіка. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 КК України Умисне вбивство.

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До слова, на 6-й станції Фонтану в Одесі автомобіль BMW після зіткнення зі Skoda влетів в зупинку з людьми.

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