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У Парижі чоловік з ножем напав на перехожих – 7 поранених

У Парижі чоловік з ножем напав на людей біля кінотеатру.

Ніж

У Парижі, в районі набережної Луари чоловік з ножем напав на перехожих і поранив 7 осіб, повідомляє Le Parisien.

Спочатку нападник порізав людей біля кінотеатру, а потім тих, хто знаходився на майданчику поряд із кінотеатром та перехожих.

Чоловіка затримали. Нападником виявився виходець з Афганістану.

Серед постраждалих є туристи з Великої Британії. Поранення 4 осіб оцінюють як важкі.

Читайте: У Польщі спалили авто українського активіста

До слову, у столичній маршрутці чоловік зробив зауваження п’яному пасажирові, за що отримав ножове поранення у живіт.

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