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У центрі Києві пограбували квартиру замміністра Нефьодова

На вулиці Шовковичній у Києві невідомі пограбували квартиру першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Максим Нефьодов

Цю інформацію у коментарі Українській правді підтвердили у поліції Києва, а також сам Нефьодов.

– Так, була крадіжка. Його тривалий час вдома не було, тому, коли саме крадіжка була, незрозуміло. До поліції звернулись вчора. Внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст.185 (крадіжка). Розслідуємо, – розповіла речник столичної поліції Оксана Блищик.

За даними джерел видання, з квартири Нефьодова забрали два годинники, а також прикраси його дівчини.

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У декларації Нефьодова вказано, що у нього є годинник Zenith El Primero Automatic (середня вартість від 200 тис. грн).

До слова, у польському місті Жари два українці пограбували обмінник, а потім спробували в’їхати в Україну.

Фото: Max Nefyodov

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