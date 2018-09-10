У Житомирі 15-річний хлопець посварився з батьками і стрибнув із мосту

У Житомирі зник 15-річний підліток, який після сварки з батьками пішов із дому.

Про зникнення сина заявила його мати, повідомив у Facebook начальник обласної поліції В’ячеслав Печененко.

– Близько опівночі 9 вересня до поліції звернулася мешканка Житомира про безвісне зникнення 15-річного сина, який після конфлікту пішов із дому в 19.30 і не повернувся, – написав він.

Пізніше з’ясувалося, що на той момент хлопець уже був мертвий.

Близько 22.00 він наклав на себе руки, стрибнувши з пішохідного мосту в парку.

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Нагадаємо, у Кривому Розі 13-річна дівчинка вистрибнула з вікна шостого поверху. Такий вчинок пов’язують з суїцидальної грою Момо.

Фото: zhzh.info