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Вистрілив у голову, забив ножем і молотком. У Києві хлопець жив із трупом

У Києві затримали хлопця, який після вбивства господаря квартири переховувався під диваном. Зловмисник вистрілив потерпілому в голову, а потім кілька разів вдарив його ножем і молотком.

Місцева жителька поскаржилась правоохоронцям на те, що її сусід кілька днів не виходить на зв’язок, а у під’їзді будинку чути трупний запах.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управління поліції.

Рятувальники потрапили у квартиру за допомогою пожежної драбини. В оселі був безлад, а в одній із кімнат лежав чоловік, накритий простирадлом, повідомляє поліція.

При огляді місця події поліцейські виявили 22-річного хлопця, який переховувася під диваном. Його відразу затримали, оскільки він надав покази, що скоїв вбивство господаря помешкання.

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Вистрілив у голову, забив ножем і молотком. У Києві хлопець жив із трупом / 3 фотографии

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З’ясувалося, що хлопець кілька місяців жив у потерпілого. Той працював охоронцем у ювелірному магазині та мав допомогти підозрюваному з працевлаштуванням.

– Затриманий кілька днів жив у квартирі з трупом, користувався речами вбитого, виходив у магазин за спиртним і продуктами, – повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, у день вбивства товариші розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт.

Тоді хлопець вихопив травматичну зброю і кілька разів вистрелив потерпілому в голову. Згодом він схопив ніж і молоток, якими також наніс тілесні ушкодження.

Розслідується кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

До слова, в Житомирі 15-річний підліток стрибнув із мосту після сварки з батьками.

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