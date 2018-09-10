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Занесло і кинуло о стовп: у Києві сталася ДТП

Сьогодні у Києві Mercedes підрізав автомобіль, чим спричинив аварію. На щастя, обійшлося без постраждалих.

ДТП

Чорний Mercedes підрізав автомобіль, через що на мокрій дорозі машину занесло і кинуло об ліхтарний стовп. Зараз очікують патрульну поліцію.

Про це пише dtp.kiev.ua.

– “Ранкові обійми зі стовпом”: ДТП на Ак. Заболотного, 35 у Києві. Перші хвилини після аварії. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтесь безпечної дистанції, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Смертельна ДТП в Ірпені: три авто перетворилися на купу металу

До речі, сьогодні зранку у Києві спостерігалися серйозні затори.

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