Занесло і кинуло о стовп: у Києві сталася ДТП

Сьогодні у Києві Mercedes підрізав автомобіль, чим спричинив аварію. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Чорний Mercedes підрізав автомобіль, через що на мокрій дорозі машину занесло і кинуло об ліхтарний стовп. Зараз очікують патрульну поліцію.
Про це пише dtp.kiev.ua.
– “Ранкові обійми зі стовпом”: ДТП на Ак. Заболотного, 35 у Києві. Перші хвилини після аварії. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтесь безпечної дистанції, – йдеться у повідомленні.
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До речі, сьогодні зранку у Києві спостерігалися серйозні затори.
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