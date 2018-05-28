Голлівудській актрисі запропонували стати ведучою Євробачення 2019

Ізраїльська актриса і модель Галь Гадот отримала офіційну пропозицію стати ведучою пісенного конкурсу Євробачення 2019.

Про це повідомляє Times of Israel.

Галь Гадот не відхилила запрошення, але також і не підтвердила свою участь у заході.

Актриса поки лише вивчає пропозицію, оскільки зайнята зйомками у продовженні фільму Чудо-жінка.

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До слова, Галь Гадот найбільш відома за ролями у фільмах Бетмен проти Супермена, Чудо-Жінка, Шпигуни по сусідству, а також серії фільмів Форсаж (4-6).

У 2004 році, у віці 18 років, вона перемогла у конкурсі Міс Ізраїль, після чого представляла свою країну на конкурсі Міс Всесвіт в Еквадорі.

Нагадаємо, у 2019 році популярний в Європі конкурс пройде в Ізраїлі після того, як Нетта Барзілай виграла Євробачення 2018 у Португалії.

До речі, Єрусалим можуть позбавити права на проведення Євробачення 2019.