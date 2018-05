Кайлі Міноуг – 50! Цікаві факти і найсексуальніші образи (ГОЛОСУВАННЯ)

Всесвітньо відома австралійська поп-виконавиця Кайлі Міноуг відзначає 50-річчя. Ми зібрали найцікавіші факти про зірку, а також її найкращі образи за всю кар’єру.

Кайлі Енн Міноуг народилася в австралійському Мельбурні у 1968 році. Вона росла сором’язливою дитиною, тому у шкільних заходах намагалася не брати участь.

Лише одного разу майбутня співачка і актриса виступила разом з іншими учнями у постановці Попелюшка. Дівчинка з дитинства віддавала перевагу заняттям з хореографії та музики.

А популярною Кайлі стала ще на початку 1980-х років, у шкільному віці, завдяки ролі в австралійській телевізійній мильній опері Сусіди.

Серед успішних пісень, записаних Міноуг з 1987 року, можна виділити Especially For You (1988, дует з Джейсоном Донованом), Better the Devil You Know (1990, лід-сингл з третього альбому, записаного ще зі Стоком, Ейткеном і Уотерманом), Where the Wild Roses Grow (1995, дует з Ніком Кейв), Slow (2003, лід-сингл c альбому Body Language), 2 Hearts (2007, лід-сингл з альбому X) і All the Lovers (2010, лід-сингл c альбому Aphrodite).

Ну, а одним з найпопулярніших треків стала композиція Can not Get You Out Of My Head.

Цікаві факти:

У 2005 році Кайлі зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров’ям. У артистки діагностували рак грудей. Цей рік був дуже важким для Міноуг і її сім’ї. Виконавиця пройшла хіміотерапію і перенесла важку операцію.

У 2016 році Кайлі Міноуг розповіла в інтерв’ю виданню The Sunday Times Magazine про те, що навряд чи коли-небудь стане матір’ю, оскільки не зможе народити дітей. За словами виконавиці, небезпечне ракове захворювання стало перепоною на шляху до втілення мрії.

У лютому 2017 стало відомо, що Кайлі Міноуг виграла в суді у американської моделі Кайлі Дженнер

Кайлі Міноуг продовжує активно розвиватися і в бізнесі. Австралійка представила дебютну колекцію окулярів, випущену спільно з брендом Specsavers, ставши обличчям рекламної кампанії.

Кайлі знімалася в багатьох фільмах, серед яких Злочинці, Вуличний боєць, Мулен Руж, Доктор Хто, Розлом Сан-Андреас тощо.

