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Настя Каменських виходить заміж

Українська співачка Настя Каменських показала обручку і підтвердила, що виходить заміж.

Так, Настя Каменських з’явилася на заході з обручкою на підмізинному пальці, а потім повідомила, що збирається вийти заміж, пише 24 канал.

Але розсекречувати свого нареченого співачка не стала. У мережі вже подейкують, що чоловіком Насті Каменських може стати її екс-колега Потап.

До слова, артисти виступали разом з 2006 по 2017 рік, після чого Настя почала сольну кар’єру.

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Цю обручку можна побачити і на інших фото співачки. Наприклад, на знімку з телеведучою Машею Єфросиніною та на фото під час жіночої Ліги чемпіонів.

До речі, Насті 4 травня виповнився 31 рік.

 

Нагадаємо, Настя Каменських уже розповідала, що закохана.

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