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Лобода після пологів засвітила груди

Співачка Світлана Лобода поділилася пікантним знімком.

Світлину вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білому фото Світлана позує біля дзеркала в сукні з глибоким декольте.

Читайте: Лобода показала перше фото з новонародженою дочкою

Шанувальники співачки в комменатриях відзначили, що вона відмінно виглядає через короткий час після пологів.

ну, доброе утро

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Раніше Факти ICTV писали, що Світлана Лобода народила другу дитину в Лос-Анджелесі.

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