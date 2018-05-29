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У сім’ї Олега Винника горе

У Олега Винника померла 80-річна мама. Ганна Яківна тривалий час хворіла і перенесла три інсульта.

Трагічну новину підтвердили рідні українського артиста, які проживають в Жашківському районі, передає Главком.

Популярний український артист втратив матір, яка у цьому році відсвяткувала ювілей – 80 років.

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Також стало відомо, що Олег Винник не зміг бути з мамою останні хвилини її життя. Сьогодні у артиста запланований стадіонний концерт у Тернополі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Данії у віці 99 років помер відомий хімік Йенс Крістіан Скоу, який у 1997 році отримав Нобелівську премію.

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