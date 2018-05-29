Винник не відмінив концерт у Тернополі і присвятить його матері

Український співак Олег Винник присвятить пам’яті своєї матері концерт, який сьогодні повинен пройти на Тернопільському міському стадіоні.

У Олега Винника померла мама Ганна Яківна, яка тривалий час хворіла і перенесла три інсульти.

– Мама просила, щоб жоден концерт у своєму житті я не відміняв, – каже Олег Винник.

За словами співака, Ганна Яківна завжди була веселою людиною, душею компанії, любила співати. Останнім часом вона сильно хворіла.

– Кілька днів тому сказала мені: не переживай, мені вже краще, але мої дні підходять. А ще побажала, щоб я завжди був здоровий, щасливий і ніколи не відміняв жодного концерту у своєму житті. Тому сьогодні всі пісні я співатиму для своєї матері, – каже співак.

Артист додає, що дарувати щастя людям – це його ноша. І він з честю нестиме свій хрест.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Олег Винник презентував кліп на пісню Дай мені помріяті. Композиція стала саундтреком до анімації Зачарований принц.