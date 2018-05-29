Винник: Я закохався у принцесу

Олег Винник розповів про досвід дубляжу мультфільму Зачарований принц, де він озвучив головного героя.

Олег Винник озвучив головного героя принца-красеня Філіпа.

– Професіонали були здивовані, адже у мене раніше ніколи не було подібного досвіду. Ми працювали по 8-9 годин на день, я випивав відро води, але це було дуже круто. Через 5-10 хвилин після старту роботи я заглиблювався у процес, буквально закохався у принцесу і принца, сам відчув себе дитиною. Під кінець навіть не хотів, щоб це все закінчувалося, – прокоментував Олег Винник.

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Також співак зазначив, що розігрівати голос йому допомагали тренування у спортзалі.

– Потрібно було прокидатися рано вранці і йти у спортзал, щоб голос звучав так як треба. Як правило, я не розспівуюся в будинку, а тренування роблять свою справу, – додав музикант.

Раніше Факти ICTV писали, що Олег Винник презентував кліп на пісню Дай мені помріяти. Композиція стала саундтреком до анімації Зачарований принц.