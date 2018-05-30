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Памела Андерсон засвітила груди у сукні з екстремальним вирізом

50-річна Памела Андерсон з’явилася на благодійній вечері у Парижі у сміливій перламутровій сукні, декольте якої закінчувалося на рівні пупка.

Судячи з фотографій з червоної доріжки, зірка Рятувальників Малібу як і раніше претендує на звання секс-символу. І досить успішно: знімок у відвертій сукні зібрав більше дев’яти тисяч лайків в Instagram.

– Ви виглядаєте приголомшливо і при цьому повітряно, Пем! – пишуть шанувальники.

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До речі, співачка Світлана Лобода поділилася пікантним знімком.

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