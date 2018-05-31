День блондинок: хто найгарячіша блондинка 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

31 травня відзначають Всесвітній день блондинок. Ми зібрали трохи історії свята і найчарівніших дівчат. Хто подобається більше?
Звідки взялося свято
Засновницями свята стали блондинки-адвокатесси зі США. Їх не влаштовувало, що чоловіки-адвокати перешкоджали кар’єрному росту, не сприймали колег серйозно, та й зарплату отримували більшу.
Образливі жарти у сторону блондинок змусили дівчат боротися за свої права за допомогою ось такого свята.
Цікавий факт
З кожним роком ген блондинів зникає. Вченим вдалося з’ясувати, що у 2202 році його зовсім не стане.
Справа в тому, щоб планета не забула про білявих жителів, необхідно створювати пари блондинів і не змішувати свій ген з іншим – темним.
Є ще одна версія виникнення Дня блондинок. У 2001 році вийшов фільм, який показав людям життя блондинки-барбі з іншого боку.
Картина називалася Блондинка у законі, а головна роль дісталася голлівудській красуні Різ Візерспун. Кінострічка дуже сподобалася глядачам, тому останній весняний день в США запропонували присвятити блондинкам.
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Ми тут зібрали разом найкрасивіших блондинок світу, а вам потрібно вирішити, хто з них найчарівніша, але, все одно, завжди пам’ятайте, що головне – це душа!