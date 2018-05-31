Лайтовий та літній: новий кліп Gorillaz на пісню Humility

Британський віртуальний гурт Gorillaz випустив кліп на нову пісню Humility.

Ролик сьогодні виклали на офіційному YouTube-каналі групи Gorillaz.

Він встиг уже зібрати півмільйона переглядів і десятки тисяч коментарів.

До речі, у кліпі знявся американський актор і музикант, учасник рок-групи Tenacious D Джек Блек.

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До слова, гурт створений у 1998 році Деймоном Албарном і Джеймі Хьюлеттом.

Проект включає в себе великий вигаданий всесвіт, що оточує “віртуальний гурт”, що складається з чотирьох анімаційних учасників: 2D, Мердока Ніккалса, Нудл і Рассела Хоббса.

Музика є результатом співпраці різних музикантів з Албарном, що є єдиним постійним автором музики, в якій простежуються вплив таких жанрів, як альтернатива, рок, хіп-хоп, електроніка, даб і поп.

Нагадаємо, тизер нового кліпу Время и Стекло став трендом YouTube.