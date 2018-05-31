Модний показ Gucci: моделі ходили серед могил

Модний бренд Gucci представив нову круїзну колекцію на сезон-2019.
Головним дизайнером колекції виступив директор модного будинку Алессандро Мікеле.
Показ пройшов у комуні Арль (регіон Прованс, Франція), а локацією для показу став старовинний некрополь Les Alyscamps на околиці міста.
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Моделі демонстрували одяг, дефілюючи між вогненних стежок і могил.
Раніше Факти ICTV писали, що американський художник Джоель Альварез запропонував дівчатам обклеювати тіло скотчем замість одягу.
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