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Модний показ Gucci: моделі ходили серед могил

Модний бренд Gucci представив нову круїзну колекцію на сезон-2019.

Головним дизайнером колекції виступив директор модного будинку Алессандро Мікеле.

Показ пройшов у комуні Арль (регіон Прованс, Франція), а локацією для показу став старовинний некрополь Les Alyscamps на околиці міста.

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Моделі демонстрували одяг, дефілюючи між вогненних стежок і могил.

Раніше Факти ICTV писали, що американський художник Джоель Альварез запропонував дівчатам обклеювати тіло скотчем замість одягу.

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