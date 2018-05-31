PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Порнозірка народила реперу Дрейку сина/

Порнозірка народила реперу Дрейку сина

Відомий канадський репер Дрейк, екс-бойфренд Дженніфер Лопес і Ріанни, має “таємного” сина від порнозірки Софі Бруссо.

Репер Дрейк

Секрет репера Дрейка видав його колега Pusha-T. Він розповів особисту історію Дрейка в новій композиції The Story Of Adidon, пише TMZ.

З’ясувалося, що сина Дрейкові народила екс-порнозірка Софі Бруссо, відома в порно-індустрії під псевдонімом Роге Дівайн.

Хлопчика звуть Адоніс.

image image image
Порнозірка народила реперу Дрейку сина / 3 фотографии

Читайте: Голлівудській актрисі запропонували стати ведучою Євробачення 2019

У композиції репер повідомив, що Дрейк приховує свого сина. Колега закликає артиста визнати дитину та поважати його матір.

– Закрий очі на те, що вона порноактриса, дозволь їй бути у твоєму світі, – йдеться у пісні.

Сама Софі Бруссо запевняє, що в малюка все в порядку та дякує шанувальникам за підтримку.

Нагадаємо, Дрейк увійшов у десятку найбагатших реперів в історії за версією журналу Forbes.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка