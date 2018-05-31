Відомий канадський репер Дрейк, екс-бойфренд Дженніфер Лопес і Ріанни, має “таємного” сина від порнозірки Софі Бруссо.
Секрет репера Дрейка видав його колега Pusha-T. Він розповів особисту історію Дрейка в новій композиції The Story Of Adidon, пише TMZ.
З’ясувалося, що сина Дрейкові народила екс-порнозірка Софі Бруссо, відома в порно-індустрії під псевдонімом Роге Дівайн.
Хлопчика звуть Адоніс.
@sophiebrussaux
@sophiebrussaux
@sophiebrussaux
Порнозірка народила реперу Дрейку сина / 3 фотографии
Читайте: Голлівудській актрисі запропонували стати ведучою Євробачення 2019
У композиції репер повідомив, що Дрейк приховує свого сина. Колега закликає артиста визнати дитину та поважати його матір.
– Закрий очі на те, що вона порноактриса, дозволь їй бути у твоєму світі, – йдеться у пісні.
Сама Софі Бруссо запевняє, що в малюка все в порядку та дякує шанувальникам за підтримку.
Нагадаємо, Дрейк увійшов у десятку найбагатших реперів в історії за версією журналу Forbes.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+