Відомий канадський репер Дрейк, екс-бойфренд Дженніфер Лопес і Ріанни, має “таємного” сина від порнозірки Софі Бруссо.

Секрет репера Дрейка видав його колега Pusha-T. Він розповів особисту історію Дрейка в новій композиції The Story Of Adidon, пише TMZ.

З’ясувалося, що сина Дрейкові народила екс-порнозірка Софі Бруссо, відома в порно-індустрії під псевдонімом Роге Дівайн.

Хлопчика звуть Адоніс.



@sophiebrussaux

@sophiebrussaux @sophiebrussaux Порнозірка народила реперу Дрейку сина / 3 фотографии

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У композиції репер повідомив, що Дрейк приховує свого сина. Колега закликає артиста визнати дитину та поважати його матір.

– Закрий очі на те, що вона порноактриса, дозволь їй бути у твоєму світі, – йдеться у пісні.

Сама Софі Бруссо запевняє, що в малюка все в порядку та дякує шанувальникам за підтримку.

Нагадаємо, Дрейк увійшов у десятку найбагатших реперів в історії за версією журналу Forbes.