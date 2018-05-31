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Сексуальна Каменських похизувалася розкішним ретро-фото

Відома українська співачка Настя Каменських оприлюднила ретро-знімок та анонсувала вихід нового відео.

Фото в стилі ретро зірка опублікувала в Instagram.

На знімку співачка позує у рожевій шубі й з трояндою в руках. Перед нею стоїть мікрофон, обсипаний стразами.

Читайте: Топ-20 найсексуальніших знімків Насті Каменських (18+)

Шанувальники традиційно засипали Каменських позитивними коментарями.

Уже сьогодні відбудеться прем’єра Lyric Video на пісню Тримай. О 20.10 на М1 і на моєму YouTube каналі Nkofficia, – зазначила Каменських.

Раніше Факти ICTV писали, що Настя Каменських показала обручку і підтвердила, що виходить заміж.

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