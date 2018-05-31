Шанувальники “зловили” Ані Лорак на плагіаті

У новому кліпі української співачки Ані Лорак на пісню Сумасшедшая шанувальники розгледіли плагіат. Композиція нагадала трек Світлани Лободи Твои глаза.

Після перегляду кліпу співачки Ані Лорак на пісню Сумасшедшая користувачі зауважили, що трек нагадує композицію Світлани Лободи Твои глаза.

– Кліп гарний. Лорак красива, чудово все… але це так нудно, жодної ідеї, пісня звичайна, нагадала чимось Лободу – Твои глаза. Все завжди дуже одноманітно, хотілося б якогось вибуху, ну словом вона може краще! – Пародія на кліп Лободи Твои глаза. – Крутий кліп, але таке відчуття що є елементи з кліпу Лободи Твои глаза, напевно одна локація чи один режисер!, – пишуть прихильники в коментарях.

Читайте: Москва не до душі? Ані Лорак приїхала в Київ

Водночас деякі користувачі побачили у кліпі самоплагіат.

– Кліп схожий на старі її роботи (там теж заправка, машина з відкритим верхом, море і постіль). І в пісні теж банальщина, під кінець тиша та гучне повторення приспіву, – зауважили вони.

Тим часом Світлана Лобода, яка нещодавно вдруге стала мамою, поділилася пікантним знімком.