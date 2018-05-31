Ставний і красивий: у чому секрет Олега Винника

Популярний український співак Олег Винник зізнався в чому секрет його краси та успіху.

– Я сам собі створюю імідж. Обираю оригінальні дизайнерські речі, які купую, в основному, за кордоном. Підходжу до цього практично. Не люблю влаштовувати з цього шоу, феєрію, одягатися в пір’я, щоб всіх убити наповал. Можна вийти на сцену у звичайній футболці і це подобається людям. А можна вийти у блискучому вбранні зі стразами за мільйон доларів і не справити ніякого враження на публіку. Блищати на сцені не репертуаром, а дорогими речами – це не творчість, а показуха. І це для мене не прийнятно, – розповів Олег Винник в інтерв’ю журналу Телегід.

Крім того, музикант згадав історію походження свого роду і прізвища.

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– Мої предки були високими і стрункими, в загальному, знатними молодцями. Добірні, сортові. А, коли мій прадід Єлисей йшов по селу, то всі дівчата ахали – такий високий і красивий він був. А Винники пішли від перших виноградарів і виноробів. У Львівській області є місто Винники, яке було засноване ще у 13-му столітті і поставляло до княжого столу вино і виноград, – зазначив співак.

Виявилося, що артист не цурається весняно-польових робіт.

-Я ріс у селі до 16 років. І, звичайно ж, як усі нормальні жителі села їв фрукти-овочі тільки зі свого саду-городу. Не з чуток знаю, що таке посадити картоплю, прополоти її, підгорнути, зібрати. Мама говорила: Хочеш піти в клуб на танці – спочатку сходи на город попрацюй! І я не соромлюся цього, – розповів співак.

Раніше Факти ICTV писали, що в Олега Винника померла 80-річна мама. Ганна Яківна тривалий час хворіла і перенесла три інсульта.