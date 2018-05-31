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Всім F*CK! Агонь презентував провокаційний кліп (18+)

Гурт Агонь випустив новий агресивно-провокаційний кліп під назвою Всім F*CK.

Агонь

У новому відео гурт Агонь кричить про те, що інші артисти мріють сказати, але бояться вимовляти вголос.

Провокаційний трек – це тролінг будь-якого медіаперсонажа, який, “зашкварився”, в першу чергу самих себе.

Всім F*CK – потужний слоган соціально-активної, прогресивної людини, яка своєю несподіваною і самобутньою поведінкою встановлює нові правила гри.

Відео містить нецензурну лексику:

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– Меседж для фанів дуже простий – займайся тим, що любиш найбільше, будь щирим і справжнім, гни свою лінію, не слухай хейтерів, нікого не наслідуй, роби осмислені вчинки, не бійся бути особливим, створи новий вогонь із нуля і неси за все це відповідальність, – закликають музиканти.

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Всім F*CK! Агонь презентував провокаційний кліп (18+) / 6 фотографий

Ми також писали про те, як шанувальники розкритикували новий кліп Ані Лорак, звинувативши її у плагіаті.

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