Через 30 років! Він Дізель став доктором наук

Американський актор Він Дізель вирішив сфокусуватися на кар’єрі, тому у молодості залишив навчання. Нещодавно 50-річний актор повернувся до університету Hunter, а днями отримав почесний ступінь доктора наук.
– Ми старателі і ми можемо все подолати. Ви знаєте, що можете вплинути на навколишній світ. Ви можете прийти в Голлівуд і змінити його обличчя, якщо ви готові працювати і докладати зусилля, – звернувся він до студентів і іншим випускникам.
– Я б хотів розповісти, що в університеті Hunter отримав не тільки освіту, а й колосальний досвід, – підсумував він.