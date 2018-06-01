Через 30 років! Він Дізель став доктором наук

Американський актор Він Дізель вирішив сфокусуватися на кар’єрі, тому у молодості залишив навчання. Нещодавно 50-річний актор повернувся до університету Hunter, а днями отримав почесний ступінь доктора наук.

Отримавши диплом він виступив з мотивуючою промовою, пише 13 Wham ABC

– Ми старателі і ми можемо все подолати. Ви знаєте, що можете вплинути на навколишній світ. Ви можете прийти в Голлівуд і змінити його обличчя, якщо ви готові працювати і докладати зусилля, – звернувся він до студентів і іншим випускникам.

– Я б хотів розповісти, що в університеті Hunter отримав не тільки освіту, а й колосальний досвід, – підсумував він.

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