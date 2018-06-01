PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Через 30 років! Він Дізель став доктором наук/

Через 30 років! Він Дізель став доктором наук

Американський актор Він Дізель вирішив сфокусуватися на кар’єрі, тому у молодості залишив навчання. Нещодавно 50-річний актор повернувся до університету Hunter, а днями отримав почесний ступінь доктора наук.

Отримавши диплом він виступив з мотивуючою промовою, пише 13 Wham ABC

– Ми старателі і ми можемо все подолати. Ви знаєте, що можете вплинути на навколишній світ. Ви можете прийти в Голлівуд і змінити його обличчя, якщо ви готові працювати і докладати зусилля, – звернувся він до студентів і іншим випускникам.

– Я б хотів розповісти, що в університеті Hunter отримав не тільки освіту, а й колосальний досвід, – підсумував він.

Читайте: Топ-12 зіркових постів в Instagram

image image image image image image
Через 30 років! Він Дізель став доктором наук / 6 фотографий

Нагадаємо, порнозірка народила реперу Дрейку сина.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка